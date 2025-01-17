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Волкановски назвал фаворита поединка Махачева и Царукяна

Волкановски назвал фаворита поединка Махачева и Царукяна
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«У Махачева достаточно расчётливости, чтобы выиграть. Думаю, у Армана будут проблемы в стойке, Ислама не так легко достать. Он очень хорош в защите и в работе на дистанции. В итоге он либо может поймать вас ударом на сближении, либо перевести в партер. И то, и другое он делает просто прекрасно. Ислам будет забирать раунды, он будет явным фаворитом», — цитирует Волкановски BJPenn.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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