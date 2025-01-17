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Ислам Махачев назвал условие для ухода из ММА

Ислам Махачев назвал условие для ухода из ММА
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев ещё раз подчеркнул важность завоевания второго чемпионского пояса. По словам россиянина, он не покинет ММА, пока не станет двойным чемпионом.

«Я не уйду из этого спорта без второго пояса. Это моя цель», — сказал Махачев в эфире TNT Sports.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января мск Махачев будет защищать чемпионский титул в поединке с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Спортсмены сразятся на турнире UFC 311. Для них это будет реванш. Бойцы встречались в 2019 году на турнире Fight Night 149, и Махачев тогда победил единогласным судейским решением.

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