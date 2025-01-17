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Стали известны судьи, которые обслужат бои Махачев – Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов

Рефери Херб Дин и Джейсон Херцог будут обслуживать главный и соглавный бой соответственно на турнире UFC 311, сообщает MMAJunkie со ссылкой на Исполнительного директора Спортивной комиссии штата Калифорнии Энди Фостера.

Ислам Махачев – Арман Царукян (главный бой)

Рефери: Херб Дин

Судьи: Сал Д'Амато, Дерек Клири, Рон Маккарти

Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов (соглавный бой)

Рефери: Джейсон Херцог

Судьи: Крис Лебен, Крис Крейл, Майкл Белл

Турнир UFC 311 пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США).

Отрывающим же турнир поединком станет бой ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311