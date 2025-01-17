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Стали известны судьи, которые обслужат бои Махачев – Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов

Стали известны судьи, которые обслужат бои Махачев – Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов
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Рефери Херб Дин и Джейсон Херцог будут обслуживать главный и соглавный бой соответственно на турнире UFC 311, сообщает MMAJunkie со ссылкой на Исполнительного директора Спортивной комиссии штата Калифорнии Энди Фостера.

Ислам Махачев – Арман Царукян (главный бой)

Рефери: Херб Дин
Судьи: Сал Д'Амато, Дерек Клири, Рон Маккарти

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов (соглавный бой)

Рефери: Джейсон Херцог
Судьи: Крис Лебен, Крис Крейл, Майкл Белл

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Турнир UFC 311 пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США).

Отрывающим же турнир поединком станет бой ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

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