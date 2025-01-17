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Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: возвышается благодаря заслугам своего родственника

Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: возвышается благодаря заслугам своего родственника
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем бое между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Я думаю, Мераб заткнет многих скептиков и докажет многим, что он именно тот, кем себя считает. Без всякого неуважения к Умару.

Для меня все сводится к тому, что один из них уже проделал огромную работу, а другой возвышается благодаря заслугам своего родственника. Я понимаю, что он пытается вписать свое имя в историю, но факты остаются фактами. Пока ещё неизвестно, является ли Умар действительно тем, кем он хочет казаться», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Турнир UFC 311 пройдёт в ночь с 18 на 19 января.

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