Махачев ответил, стал ли лучше Царукян с момента их первого боя

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев ответил на вопрос, улучшился ли российско-армянский боец Арман Царукян с момента их первого боя.

«Улучшился ли Арман с нашего первого боя? Конечно, он улучшился с момента нашего первого боя. У него больше 10 боёв с того дня. Но и я тоже стал лучше. Я взял пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара: