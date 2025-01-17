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Нурмагомедов — Двалишвили на UFC 311: если ты так любишь Грузию, почему живёшь в Америке?

Нурмагомедов — Двалишвили на UFC 311: если ты так любишь Грузию, почему живёшь в Америке?
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов обратился к своему сопернику по предстоящему бою — действующему чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили, представляющему Грузию.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Я родом из Дагестана. Из России. А ты хочешь вернуться в Грузию? Там в тебя верят? Если ты так любишь Грузию, то почему ты живёшь в Америке? Почему ты не построишь зал у себя на родине и не начнёшь тренироваться там?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Видео: Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311

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