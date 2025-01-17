«Побью его и стану чемпионом». Царукян — о реванше с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) армянский боец российского происхождения Арман Царукян высказался о бое с россиянином, чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Это важный реванш для меня. Я побью его и стану чемпионом. У меня одно поражение в UFC. От Ислама. И теперь настало время отомстить», — сказал Царукян на пресс-конференции перед боем.

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: