Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Я лучший боец в мире. И я покажу всем, кто я на самом деле! В США много представителей Армении, которые поддерживают Армана? Я дрался в Австралии с Волкановски. Я дрался с Порье в США. Когда клетка закроется, ему уже никто не поможет», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.