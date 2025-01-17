Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире
Поделиться
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян
«Я лучший боец в мире. И я покажу всем, кто я на самом деле! В США много представителей Армении, которые поддерживают Армана? Я дрался в Австралии с Волкановски. Я дрался с Порье в США. Когда клетка закроется, ему уже никто не поможет», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2025
-
06:40
-
06:31
-
05:28
-
05:28
-
05:23
-
02:44
-
02:03
-
00:55
-
00:51
-
00:02
- 16 января 2025
-
23:50
-
23:22
-
23:00
-
22:16
-
21:59
-
20:48
-
20:28
-
19:30
-
18:14
-
18:03
-
17:58
-
17:54
-
17:45
-
17:32
-
16:46
-
16:00
-
15:00
-
14:36
-
14:28
-
13:04
-
12:11
-
11:41
-
10:52
-
09:47
-
06:40