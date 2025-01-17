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Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире

Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Я лучший боец в мире. И я покажу всем, кто я на самом деле! В США много представителей Армении, которые поддерживают Армана? Я дрался в Австралии с Волкановски. Я дрался с Порье в США. Когда клетка закроется, ему уже никто не поможет», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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