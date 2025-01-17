Ислам Махачев и Арман Царукян провели стердаун перед реваншем на турнире UFC 311

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Исламом Махачевым и армянский боец российского происхождения Арман Царукян провели стердаун перед поединком.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, Арман Царукян и Ислам Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов оценил готовность Махачева к реваншу с Царукяном: