Двалишвили ответил Нурмагомедову на слова о жизни в Америке, а не Грузии

Грузинский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, отреагировал на реплику своего соперника по предстоящему титульному бою — российского спортсмена Умара Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов упрекнул Двалишвили в том, что тот проживает в США, хотя много говорит о своей любви к Грузии.

«Я представляю Грузию. Он представляет Дагестан, Россию. Умар, я хочу спросить тебя, кого ты представляешь? Дагестан, Россию? Ах-ах! Я уважаю твоё решение. Ты можешь жить, где хочешь, представлять, кого хочешь. Я живу в США, но представляю Грузию», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

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