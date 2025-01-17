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Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили провели стердаун перед титульным поединком

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили провели стердаун перед титульным поединком
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов и действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили, представляющий Грузию, провели стердаун перед поединком.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Главным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев будет защищать пояс в поединке с армянским бойцом Арманом Царукяном.

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