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Царукян: уверен, что я лучше Махачева во всём

Царукян: уверен, что я лучше Махачева во всём
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) армянский боец российского происхождения Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с россиянином, чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Я приехал сюда, чтобы забрать мой пояс. И вернуться домой. Я чувствую себя одним из лучших бойцов на планете. Уверен, что лучше Ислама во всём. Поэтому я и получил титульный шанс», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Напомним, Арман Царукян и Ислам Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

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