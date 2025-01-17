Двалишвили и Нурмагомедов высказались о шансах побить рекорд Сен-Пьера по тейкдаунам

Соперники по соглавному поединку вечера смешанных единоборств UFC 311 действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и претендент Умар Нурмагомедов (Россия) в ходе пресс-конференции прокомментировали шансы Мераба побить рекорд Жоржа Сен-Пьера по количеству тейкдаунов.

Мераб Двалишвили: «Смогу ли я побить рекорд Сен-Пьера по тейкдаунам? Всегда приятно побить рекорд, но я здесь ради боя. Я собираюсь разбить лицо Умара».

Умар Нурмагомедов: «Он побьёт рекорд Сен-Пьера в следующем бою, но не в поединке со мной. Этого не будет».

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

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