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Двалишвили и Нурмагомедов высказались о шансах побить рекорд Сен-Пьера по тейкдаунам

Двалишвили и Нурмагомедов высказались о шансах побить рекорд Сен-Пьера по тейкдаунам
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Соперники по соглавному поединку вечера смешанных единоборств UFC 311 действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и претендент Умар Нурмагомедов (Россия) в ходе пресс-конференции прокомментировали шансы Мераба побить рекорд Жоржа Сен-Пьера по количеству тейкдаунов.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Мераб Двалишвили: «Смогу ли я побить рекорд Сен-Пьера по тейкдаунам? Всегда приятно побить рекорд, но я здесь ради боя. Я собираюсь разбить лицо Умара».

Умар Нурмагомедов: «Он побьёт рекорд Сен-Пьера в следующем бою, но не в поединке со мной. Этого не будет».

В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, соглавным событием которого станет титульный поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Видео: Умар Нурмагомедов спаррингует с Генри Сехудо

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