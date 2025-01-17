Тедди Атлас отреагировал на заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры

Известный тренер профессиональных боксёров, а также аналитик Тедди Атлас дал свой комментарий по поводу новости о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении боксёрской карьеры.

«Мне кажется, что просто наступило время. Все говорят о том, чтобы он не сдавался. Всё верно, да, но Тайсон уже проходил через это, и ему оно больше не нужно. Он прошёл много тяжёлых боёв. Вспомните только его три поединка с Уайлдером. А это отнимает очень много сил. Вспомните его первый бой с Усиком. Тайсон там проиграл конечно, но он вернулся по ходу боя и забрал 12-й раунд. Это было здорово. Его потрясал Усик, его ронял Уайлдер, но он вставал и оставил часть себя в ринге. Не люблю наблюдать картины, когда бойцы уходят, оставляя только тень самого себя, поэтому Тайсон принял правильное решение», — приводит слова Атласа Boxing Scene.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он во второй раз подряд потерпел поражение судейским решением от ныне действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.