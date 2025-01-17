Роберт Уиттакер назвал вероятную дату следующего боя

Экс-чемпион UFC в среднем весе, австралиец Роберт Уиттакер назвал вероятную дату своего следующего боя.

«Я активно тренируюсь и работаю над развитием своих боевых навыков с самого первого дня нового года. И ближайшее время только этим и буду заниматься. Планирую вернуться в июне. Хочется, чтобы я был идеально готов к следующему бою. После каждого своего поражения я возвращаюсь намного сильнее», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.

Напомним, последний бой Уиттакера состоялся в октябре 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от популярного средневеса Хамзата Чимаева.