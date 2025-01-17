Джо Джойс объявил имя соперника на бой 1 марта в Англии

Британский супертяжеловес Джо Джойс объявил имя своего следующего соперника, с которым проведёт бой 1 марта в Борнмуте (Англия). По словам Джойса, им должен стать немецкий боксёр Патрик Конте.

«По идее, моим следующим соперником должен стать Патрик Конте. Но есть небольшая вероятность того, что он снимется с боя, но я скажу так, с кем бы я ни вышел в ринг 1 марта — это будет настоящее зрелище. Я всегда стараюсь порадовать своих болельщиков красивым и ярким зрелищем и ради этого тренируюсь даже в Рождество.

Я сейчас очень переживаю по поводу предстоящего боя, потому что хочу начать год с победы и затем с каждым боем всё больше радовать фанатов яркими выступлениями. Я на пути к победной тропе, и мои менеджеры и промоутеры уже работают над моими дальнейшими планами», — приводит слова Джойса Boxing Scene.