Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мартин Баколе сделал прогноз на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Мартин Баколе сделал прогноз на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
Комментарии

Конголезский тяжеловес Мартин Баколе сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира в этом дивизионе Джозефа Паркера.

«Я уверен, что в этом бою победит Паркер. Это моё личное мнение, и я не собираюсь кому-то что-то доказывать и рассказывать, почему он выиграет этот поединок. Я просто знаю, что Паркер справится с Дюбуа», — приводит слова Баколе Boxing Scene.

Напомним бой между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Саудовской Аравии, где их поединок станет соглавным событием шоу.

Стоит отметить, что Дюбуа в случае победы может уже летом 2025 года провести реванш против действующего чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.

Материалы по теме
Адам Азим поделился прогнозом на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android