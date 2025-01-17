Мартин Баколе сделал прогноз на бой Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Конголезский тяжеловес Мартин Баколе сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира в этом дивизионе Джозефа Паркера.

«Я уверен, что в этом бою победит Паркер. Это моё личное мнение, и я не собираюсь кому-то что-то доказывать и рассказывать, почему он выиграет этот поединок. Я просто знаю, что Паркер справится с Дюбуа», — приводит слова Баколе Boxing Scene.

Напомним бой между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Саудовской Аравии, где их поединок станет соглавным событием шоу.

Стоит отметить, что Дюбуа в случае победы может уже летом 2025 года провести реванш против действующего чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.