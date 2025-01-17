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Битва взглядов UFC 311 Махачев — Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов

Битва взглядов UFC 311 Махачев — Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов
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Накануне в Лос-Анджелесе (США) участники главного и соглавного события турнира UFC 311 провели битву взглядов.

В главном событии шоу чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев проведёт защиту своего пояса в поединке против претендента в лице русско-армянского бойца Армана Царукяна.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship

Этот бой станет для них реваншем. Их первое противостояние состоялось в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

В соглавном бою турнира чемпион организации в легчайшем дивизионе грузин Мераб Двалишвили проведёт первую защиту своего титула в бою против непобеждённого россиянин Умара Нурмагомедова.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship

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