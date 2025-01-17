Журналист обратился к Исламу Махачеву: у тебя реально травма?

Один из присутствующих журналистов на пресс-конференции турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) обратился к действующему чемпиону в этом дивизионе Исламу Махачеву, поинтересовавшись состоянием его здоровья.
Журналист: «Ислам, была информация, что ты продинамил какое-то иностранное СМИ, сославшись на травму, это правда? У тебя реально травма или это просто слухи?»
Махачев: «Я выгляжу травмированным или что?»
Журналист: «Ты выглядишь замечательно!»
Махачев: «Ну всё тогда. Никаких травм»
Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.