Журналист обратился к Исламу Махачеву: у тебя реально травма?

Один из присутствующих журналистов на пресс-конференции турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) обратился к действующему чемпиону в этом дивизионе Исламу Махачеву, поинтересовавшись состоянием его здоровья.

Журналист: «Ислам, была информация, что ты продинамил какое-то иностранное СМИ, сославшись на травму, это правда? У тебя реально травма или это просто слухи?»

Махачев: «Я выгляжу травмированным или что?»

Журналист: «Ты выглядишь замечательно!»

Махачев: «Ну всё тогда. Никаких травм»

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.