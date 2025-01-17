Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Журналист обратился к Исламу Махачеву: у тебя реально травма?

Журналист обратился к Исламу Махачеву: у тебя реально травма?
Комментарии

Один из присутствующих журналистов на пресс-конференции турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) обратился к действующему чемпиону в этом дивизионе Исламу Махачеву, поинтересовавшись состоянием его здоровья.

Журналист: «Ислам, была информация, что ты продинамил какое-то иностранное СМИ, сославшись на травму, это правда? У тебя реально травма или это просто слухи?»

Махачев: «Я выгляжу травмированным или что?»

Журналист: «Ты выглядишь замечательно!»

Махачев: «Ну всё тогда. Никаких травм»

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 311: финальный этап! Будут ли проблемы у Махачева и Умара? LIVE
Live
Взвешивание UFC 311: финальный этап! Будут ли проблемы у Махачева и Умара? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android