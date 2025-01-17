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Мухаммад высказался о предстоящем бое между Умаром Нурмагомедовым и Двалишвили

Мухаммад высказался о предстоящем бое между Умаром Нурмагомедовым и Двалишвили
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили, являющимся чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

«Думаю, многие поймут, насколько хорош Умар. Он крайне хорош с точки зрения техники, в борьбе, в ударке. Это будет тяжёлый поединок для Мераба. Очевидно, у Двалишвили хорошее кардио, но стилистически это плохой бой для него. Но, опять же, это предвзятое мнение, потому что мы с Мерабом хорошие друзья», — приводит слова Мухаммада BoxingNews.

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