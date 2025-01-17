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Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза

Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза
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Известный блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов потерял глаз в моменте спора с девушкой, которая пришла к нему на домашнюю вечеринку и по неосторожности нанесла ему удар по глазному яблоку. Об этом рассказал сам боец на своей странице в социальных сетях.

Корней Тарасов потерял глаз

Корней Тарасов потерял глаз

Фото: Из социальных сетей Корнея Тарасова

«Вчера у меня произошло ЧП, и, к сожалению, я потерял глаз. Не знаю, как вам об этом сейчас говорить, хоть я и улыбаюсь сейчас, но ночью плакал. Ну что поделаешь теперь? Как говорят в UFC «дерьмо случается». Хотел, конечно, спасти глаз, но этого не получилось сделать.

Сейчас переживаю немного, ну пофиг. Может, будет странно, но я вам это рассказываю, потому что мы блогеры и мы должны донести это до вас, чтобы вы берегли свои глаза. На самом деле, мне лучше бы отрубило кисть, чем я потерял бы глаз, по-честному вам скажу, но что есть, то есть.

Брат меня максимально поддержал и сказал, что всё нормально и он подарит мне новый айфончик», — сказал Тарасов.

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