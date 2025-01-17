Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311

19 январе в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера пройдёт реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном.

«Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам.