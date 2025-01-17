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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311
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19 январе в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера пройдёт реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян
Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

«Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам.

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