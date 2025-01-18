Ислам Махачев — Ренато Мойкано: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 18 на 19 января, в Лос-Анджелесе (США) пройдёт первый номерной турнир в 2025-м году UFC 311. Главным событием шоу должен быть стать бой между действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и русско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Однако Царукян снялся с боя из-за травмы, его заменит бразилец Ренато Мойкано.

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.