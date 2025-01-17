Ислам Махачев — Арман Царукян: как закончился первый бой, кто победил

19 январе в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера пройдёт реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном.

Первый поединок между Махачевым и Царукяном состоялся 20 апреля в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Бой продлился все три раунда и завершился победой Ислама единогласным решением судей. Для Армана этот поединок стал дебютным в североамериканском промоушене.