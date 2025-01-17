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Мовсар Евлоев оставил прогноз на главные бои турнира UFC 311

Мовсар Евлоев оставил прогноз на главные бои турнира UFC 311
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Один из ведущих бойцов полулёгкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев оставил свой прогноз на главные бои предстоящего турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«Сейчас нет никого в лёгком дивизионе, кто может победить Ислама, кто выше уровнем, чем он. Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Он закончится в поздних раундах — в третьем или четвёртом.

Мераб может прессинговать своей борьбой любого соперника, но в случае Умара, человека, который очень хорошо знает борьбу и который всю жизнь был под прессингом борьбы Хабиба и Ислама, Мераб не покажет ничего сверхъестественного. А в стойке Умар намного лучше выглядит. В борьбе Мераб его не удивит, а в стойке ему даже нечего показать», — сказал Евлоев на YouTube-канале Hustle Show.

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. В соглавном бою вечера чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили сразится с Умаром Нурмагомедовым.

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