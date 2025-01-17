Мовсар Евлоев оставил прогноз на главные бои турнира UFC 311

Один из ведущих бойцов полулёгкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев оставил свой прогноз на главные бои предстоящего турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«Сейчас нет никого в лёгком дивизионе, кто может победить Ислама, кто выше уровнем, чем он. Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Он закончится в поздних раундах — в третьем или четвёртом.

Мераб может прессинговать своей борьбой любого соперника, но в случае Умара, человека, который очень хорошо знает борьбу и который всю жизнь был под прессингом борьбы Хабиба и Ислама, Мераб не покажет ничего сверхъестественного. А в стойке Умар намного лучше выглядит. В борьбе Мераб его не удивит, а в стойке ему даже нечего показать», — сказал Евлоев на YouTube-канале Hustle Show.

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. В соглавном бою вечера чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили сразится с Умаром Нурмагомедовым.