«Два серьёзнейших аргумента по Мерабу». Гаджиев о фаворите боя Двалишвили – Нурмагомедов

Глава промоушена АМС Fight Nights Камил Гаджиев сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова.

«Тяжёлый бой для обоих. Умар на бумаге небольшой фаворит. Все сразу вспомнили, что у Мераба были поражения. У Умара крутейший лагерь. И со стороны кажется, что ничего такого ему Двалишвили не противопоставит. Есть ощущение, что в борьбе они оба хороши. А Умар чуть поинтереснее в стойке. Но есть два серьёзнейших аргумента по Мерабу. Во-первых, Двалишвили – действующий чемпион. И пояс надо забрать. А значит, сделать намного больше, чем Мераб. Во-вторых, Стерлинг, тренирующийся с Мерабом, проецирует манеру борьбы Умара. И к ней Двалишвили готов. А выиграть исключительно за счёт ударной техники в этом дивизионе очень тяжело. Всё равно решает борьба. Шансы – близкие к 50 на 50», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что бой Двалишвили и Нурмагомедов проведут бой в со-главном событии турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).