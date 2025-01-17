Камил Гаджиев дал прогноз на поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев сделал свой прогноз на предстоящий реванш чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против Армана Царукяна.

«Здесь прогноз делать немного легче. Исламу нужно защищать пояс. Какой максимум может выжать из себя Арман? Может закатить равный бой. Но в этом случае пояс останется у Ислама. Считаю, что Махачев пояс сохранит. Это мой прогноз. Будет ли в этом бою досрочная победа? С гораздо большей долей вероятности, чем у Умара и Мераба.

Ислам – фаворит, потому что он является чемпионом. Царукян – атлет, но ему может не хватать в плане габаритов. Арман неплохо борется, но пока ни один человек не удивил Махачева в партере. Пока Царукян очень любит вспоминать неудачные поединки Ислама. Но аргументов в его пользу всё равно маловато. Даже в дивизионе до 77 кг, если бы Махачев дрался с чемпионом, он был бы фаворитом. Может быть непросто, но Ислам победит», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что реванш между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе.