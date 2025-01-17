Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей первой встрече с Девидом Бекхэмом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал пресс-службе промоушена Gorilla Fighting о своей первой встрече с известным английским футболистом Девидом Бекхэмом.

Журналист: «Был ли момент, когда тот на кого ты когда-то ровнялся уже знал твоё имя? Какие чувство это у тебя вызвало?»

Хабиб: «Один пример приведу. Это был конец 2018 года. Я тогда полетел в Париж, куда меня пригласили на матч «ПСЖ», и там был Дэвид Бекхэм, который рассказывал мне как любит смотреть мои бои вместе со своим сыном. Он сказал, что у него дома есть спорт-зал, маты, где они занимаются джиу-джитсу. И он попросил меня отправить его сыну видео, на котором я бы сказал, что если он не будет слушать отца, то i'm gonna shake you face (я встряхну твоё лицо). И мы отправили вдвоём видео его сыну. Вот тогда я конечно был удивлён.

Я за футболом слежу где-то с 1996 или 1997 года. И это был пик Бекхэма, и когда он перешел в мой любимый клуб (Реал, Мадрид) я за ним пристально следил. А тут в 2018-м году он мне уже говорит, что они с сыном смотрят мои бои и они мои фанаты. Я ему говорю, подожду, я не себя хочу обсуждать, давай тебя лучше обсудим. А он говорит, что он уже устал и начал задавать мне вопросы про мои дела, бои»