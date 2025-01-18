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UFC 311: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

UFC 311: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале
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В ночь с 18 на 19 января, в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном поединке турнира должно было пройти противостояние между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом в лице русско-армянского бойца Армана Царукяна. Однако Царукян снялся с боя из-за травмы, его заменит бразилец Ренато Мойкано.

В со-главном событии вечера чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт первую защиту пояса в бою против Умара Нурмагомедова.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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