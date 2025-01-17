Тагир Уланбеков назвал три вещи, которые запрещал Абдулманап Нурмагомедов бойцам

Российский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Тагир Уланбеков назвал три вещи, которые запрещал бойцам легендарный Абдулманап Нурмагомедов.

«Главное, что ему не нравилось, это длинные волосы. Второе — он не любил, когда спортсмены гуляли где-то по ночам. И третье правило — дисциплина. Ему было без разницы, чемпион ты или нет, ты должен был на тренировках быть дисциплинированным. Нельзя было опаздывать. Хоть на одну минуту задержишься, Абдулманап Магомедович мог выгнать из зала», — сказал Уланбеков в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Напомним, следующий поединок Тагир проведёт на турнире UFC 311. Его соперником будет Клейтон Карпентер.