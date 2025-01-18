UFC 311: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против Ренато Мойкано.
Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:
Главный кард:
Ислам Махачев — Ренато Мойкано;
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
Кевин Холланд — Ренье де Риддер.
Предварительный кард:
Богдан Гуськов — Билли Элекана;
Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
Закари Риз — Азамат Бекоев;
Грант Доусон — Диего Феррейра;
Кэрол Роза — Айлин Перес;
Ринья Накамура — Муин Гафуров;
Рики Турсиос — Бернардо Сопай;
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.
Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.