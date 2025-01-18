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UFC 311: полный кард участников, список бойцов

UFC 311: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:

Главный кард:

Ислам Махачев — Ренато Мойкано;
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
Кевин Холланд — Ренье де Риддер.

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана;
Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
Закари Риз — Азамат Бекоев;
Грант Доусон — Диего Феррейра;
Кэрол Роза — Айлин Перес;
Ринья Накамура — Муин Гафуров;
Рики Турсиос — Бернардо Сопай;
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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