UFC 311: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против Ренато Мойкано.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:

Главный кард:

Ислам Махачев — Ренато Мойкано;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер.

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Азамат Бекоев;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернардо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.