Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в соглавном событии шоу пройдёт бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Для Двалишвили этот поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в августе 2024 года, после того как победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.