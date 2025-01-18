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Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: где смотреть бой, на каком канале

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: где смотреть бой, на каком канале
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В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в соглавном событии шоу пройдёт бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Для Двалишвили этот поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в августе 2024 года, после того как победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.

Посмотреть трансляцию UFC 311 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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