Ислам Махачев — Ренато Мойкано: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера должен был пройти реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном. Однако Царукян снялся с боя из-за травмы, его заменит бразилец Ренато Мойкано.

Титульный бой начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

Бой между Махачевым и Царукяном состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам.