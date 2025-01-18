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Гонорар Ислама Махачева за бой с Мойкано 19 января 2025 года

Гонорар Ислама Махачева за бой с Мойкано 19 января 2025 года
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера должен быть пройти реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном. Однако Царукян снялся с боя из-за травмы, его заменит бразилец Ренато Мойкано.

За этот поединок Махачев, как предполагается, может получить около $ 2 млн.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

«Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Отметим, что главный бой начнётся не ранее 8:00 по московскому времени.

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