Иржи Прохазка — Джамал Хилл: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В третьем по значимости событии вечера состоится бой между бывшими чемпионами UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) — чехом Иржи Прохазкой и американцем Джамалом Хиллом.

Поединок между бойцами начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, Прохазка и Хилл в последнем поединке уступили нокаутом чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.