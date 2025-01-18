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Иржи Прохазка — Джамал Хилл: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Иржи Прохазка — Джамал Хилл: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В третьем по значимости событии вечера состоится бой между бывшими чемпионами UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) — чехом Иржи Прохазкой и американцем Джамалом Хиллом.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Иржи Прохазка — Джамал Хилл
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Джамал Хилл

Поединок между бойцами начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, Прохазка и Хилл в последнем поединке уступили нокаутом чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

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