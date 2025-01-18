Гонорары Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова за бой 19 января 2025 года

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

Предполагается, что за этот поединок грузинский атлет получит около $ 600 тыс., а Молодой орёл — около $ 300 тыс.

Напомним, Двалишвили идёт на серии из 11 побед в североамериканском промоушене, а Нурмагомедов — на серии из шести побед.