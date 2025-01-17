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«Вопрос наших ощущений». Камил Гаджиев оценил кард турнира UFC 311

«Вопрос наших ощущений». Камил Гаджиев оценил кард турнира UFC 311
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о карде предстоящего турнира UFC 311. Соревнования пройдут в ночь с 18 на 19 января мск. В главном событии турнира сразятся Ислам Махачев и Арман Царукян.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Вы знаете, это вопрос наших ощущений. Мы живём на постсоветском пространстве. Махачев, Нурмагомедов, Царукян, Двалишвили. Все они представляют именно постсоветское пространство. И для нас UFC 311 – крутейший турнир. Но, например, у бразильцев могут быть совершенно другие впечатления от этого ивента. С нашей колокольни это, безусловно, крутейшая история. С российской колокольни. Кард ориентирован полностью на постсоветское пространство», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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