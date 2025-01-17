Белал Мухаммад оценил вероятность перехода Махачева в средний вес UFC

Белал Мухаммад выразил уверенность, что чемпион промоушена в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев мог бы успешно выступать в среднем дивизионе (185 фунтов – 84 кг).

«Думаю, он собирается войти в историю. Он победит, и у него будет больше всего защит титула в лёгком весе. Я говорил это миллион раз – думаю, он может подняться в весе до 185 фунтов», — сказал Мухаммад на канале MMA Junkie в YouTube.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января мск Махачев проведёт поединок с Арманом Царукяном. Спортсмены сразятся на турнире UFC 311. В общей сложности в активе Ислама 26 побед при одном поражении в ММА.

Путь Царукяна к первому титульнику в UFC: