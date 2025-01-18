Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев поделился ожиданиями от дебюта Бекоева в UFC

Гаджиев поделился ожиданиями от дебюта Бекоева в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем дебюте в UFC чемпиона лиги LFA Азамата Бекоева. На UFC 311 он проведёт поединок с американцем Закари Ризом.

«Азамат врывается через американскую лигу – LFA. На сегодняшний день эта история – довольно редкая. А там действительно очень крепкий промоушен. И свою состоятельность Азамат уже доказал. И многим нашим дебютантам мешает излишняя нервозность, отсутствие опыта. А Бекоев уже «поварился» в Америке, у него всё должно получиться в UFC. Короткое уведомление? Это не будет в минус. Это же не человек с пляжа. Он тренировался, находился в лагере. И это его избавит от излишних переживаний. Не было такого, что он готовился долго к бою, горел. Просто выйдет и подерётся», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 311: Царукян не добрался до весов! У Махачева новый соперник!
Live
Взвешивание UFC 311: Царукян не добрался до весов! У Махачева новый соперник!

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android