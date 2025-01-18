Гаджиев поделился ожиданиями от дебюта Бекоева в UFC

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем дебюте в UFC чемпиона лиги LFA Азамата Бекоева. На UFC 311 он проведёт поединок с американцем Закари Ризом.

«Азамат врывается через американскую лигу – LFA. На сегодняшний день эта история – довольно редкая. А там действительно очень крепкий промоушен. И свою состоятельность Азамат уже доказал. И многим нашим дебютантам мешает излишняя нервозность, отсутствие опыта. А Бекоев уже «поварился» в Америке, у него всё должно получиться в UFC. Короткое уведомление? Это не будет в минус. Это же не человек с пляжа. Он тренировался, находился в лагере. И это его избавит от излишних переживаний. Не было такого, что он готовился долго к бою, горел. Просто выйдет и подерётся», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: