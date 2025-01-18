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«Самый сложный поединок для Алекса». Гаджиев — о возможном бое Чимаева и Перейры

«Самый сложный поединок для Алекса». Гаджиев — о возможном бое Чимаева и Перейры
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями относительно потенциального поединка между чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, вижу этот бой. Безусловно, Хамзат лишится своего явного преимущества. В 77 кг Чимаев был совсем неуязвимым. В 84 кг неуязвимость пропала, но он всё равно большой. В 94 кг Перейра будет крупнее Хамзата. Но все же понимают, что есть определённое развитие боя. Чимаев схватит Алекса за ногу, переведёт его вниз. И это будет совсем другое пальто. Перейре будет тяжело. Для Алекса это может быть самый сложный поединок», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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