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«Это трюк, запасной аэродром». Камил Гаджиев — о травме Мераба Двалишвили

«Это трюк, запасной аэродром». Камил Гаджиев — о травме Мераба Двалишвили
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу недавних слов грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили. Ранее тот заявил, что перед поединком с Умаром Нурмагомедовым получил травму во время подготовки. Спортсмены сразятся на UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Это трюк. Оговорочка, чтобы если вдруг что-то случится, сказать: «Строго не судите, у меня были проблемы со здоровьем». Я так себе это представил, когда увидел видео. Это запасной аэродром, на который можно улететь «Дагестанскими авиалиниями», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою:

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