«Это трюк, запасной аэродром». Камил Гаджиев — о травме Мераба Двалишвили

Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу недавних слов грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили. Ранее тот заявил, что перед поединком с Умаром Нурмагомедовым получил травму во время подготовки. Спортсмены сразятся на UFC 311.

«Это трюк. Оговорочка, чтобы если вдруг что-то случится, сказать: «Строго не судите, у меня были проблемы со здоровьем». Я так себе это представил, когда увидел видео. Это запасной аэродром, на который можно улететь «Дагестанскими авиалиниями», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою: