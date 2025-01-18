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Камил Гаджиев: не вижу, чтобы Царукян круто прогрессировал

Камил Гаджиев: не вижу, чтобы Царукян круто прогрессировал
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об Армане Царукяне перед его поединком с Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Он с огромным трудом выиграл у Оливейры и проиграл Гамроту. Проблемы то есть. Великого прогресса от Армана я не увидел. Он раскрылся в молодом возрасте, прогресс застопорился. Не вижу, чтобы Царукян круто прогрессировал. И борьба будет козырем для Махачева. Внизу сразу начнут проявляться сильные стороны Ислама. Арман – это парень с потенциалом на чемпионство. Но это будет только тогда, когда Махачев уйдёт. Если россиянин будет исправно делать вес, его никто не подвинет», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311:

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