Камил Гаджиев: не вижу, чтобы Царукян круто прогрессировал

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об Армане Царукяне перед его поединком с Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Он с огромным трудом выиграл у Оливейры и проиграл Гамроту. Проблемы то есть. Великого прогресса от Армана я не увидел. Он раскрылся в молодом возрасте, прогресс застопорился. Не вижу, чтобы Царукян круто прогрессировал. И борьба будет козырем для Махачева. Внизу сразу начнут проявляться сильные стороны Ислама. Арман – это парень с потенциалом на чемпионство. Но это будет только тогда, когда Махачев уйдёт. Если россиянин будет исправно делать вес, его никто не подвинет», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311: