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«Недоразумение». Камил Гаджиев — об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым

«Недоразумение». Камил Гаджиев — об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу недавнего снятия с рейса авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Инцидент вызвал широкий резонанс.

«Недоразумение. Так бывает. Думаю, что проводница действовала строго по инструкции. Хабиб оперативно не отреагировал. Ребята, возможно, даже поулыбались между собой. А она не оказалась достаточно гибкой», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

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