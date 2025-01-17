Адесанья дал категоричный прогноз на бой Махачева и Царукяна на UFC 311

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Он состоится на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск. Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе.

«Я бы поставил на Ислама, потому что он сейчас в ударе. Кажется, он становится всё лучше и лучше. Арман тоже прогрессирует. Я был очень впечатлён его последним боем. Но я просто не думаю, что этого будет достаточно, чтобы справиться с Махачевым. Так что – пятый раунд, победа Махачева сабмишеном», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.