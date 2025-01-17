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Умар Нурмагомедов оказался тяжелее Мераба Двалишвили перед боем на UFC 311

Умар Нурмагомедов оказался тяжелее Мераба Двалишвили перед боем на UFC 311
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В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований проходит официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

К настоящему моменту на весах уже побывали россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили, которые сразятся друг с другом. Вес Умара составил 61,23 кг, а Мераб показал на весах 60,78 кг.

На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 18 боёв, в каждом из которых он побеждал (две победы — нокаутом). В активе Двалишвили 18 побед (три победы добыты нокаутом) и четыре поражения.

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