Умар Нурмагомедов оказался тяжелее Мераба Двалишвили перед боем на UFC 311

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований проходит официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире.

К настоящему моменту на весах уже побывали россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили, которые сразятся друг с другом. Вес Умара составил 61,23 кг, а Мераб показал на весах 60,78 кг.

На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 18 боёв, в каждом из которых он побеждал (две победы — нокаутом). В активе Двалишвили 18 побед (три победы добыты нокаутом) и четыре поражения.

Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою: