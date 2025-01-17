Все бойцы основного карда, кроме Армана Царукяна, прошли взвешивание перед UFC 311

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований проходит официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире.

К настоящему моменту на весах уже побывали все бойцы основного карда, кроме Армана Царукяна, который должен сразиться с Исламом Махачевым. Отметим, что вес самого Махачева составил 70,08 кг.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

Хабиб оценил готовность Махачева к реваншу с Царукяном: