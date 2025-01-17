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Все бойцы основного карда, кроме Армана Царукяна, прошли взвешивание перед UFC 311

Все бойцы основного карда, кроме Армана Царукяна, прошли взвешивание перед UFC 311
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В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований проходит официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

К настоящему моменту на весах уже побывали все бойцы основного карда, кроме Армана Царукяна, который должен сразиться с Исламом Махачевым. Отметим, что вес самого Махачева составил 70,08 кг.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

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