Уланбеков и Карпентер прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 311

В ночь с 18 на 19 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В преддверии соревнований проходит официальная церемония взвешивания бойцов.

К настоящему моменту на весах уже побывали россиянин Тагир Уланбеков и его соперник из США Клейтон Карпентер. Вес обоих составил 56,69 кг.

Уланбеков к настоящему моменту принял участие в 17 поединках в смешанных единоборствах, в которых добыл 15 побед и потерпел два поражения. У Карпентера в ММА восемь боёв, в каждом из которых он одерживал победы.

Напомним, в главном событии UFC 311 выступят Ислам Махачев и Арман Царукян.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: