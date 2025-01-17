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Оливейра показал видео из тренажёрного зала в Лас-Вегасе перед UFC 311

Оливейра показал видео из тренажёрного зала в Лас-Вегасе перед UFC 311
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Известный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. Спортсмен показал, как работает в тренажёрном зале в Лас-Вегасе (США).

Оливейра показал видео из тренажёрного зала в Лас-Вегасе:

Напомним, в ночь на 19 января мск в Инглвуде, штат Калифорния, США, на арене «Intuit Dome» пройдёт большой номерной турнир UFC 311, в главном событии которого сразятся россиянин Ислам Махачев, являющийся чемпионом промоушена в лёгком весе, и российско-армянский боец Арман Царукян. Отметим, что Махачев уже прошёл процедуру взвешивания, в то время как Царукян на весах до сих пор не появлялся.

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