Арман Царукян снялся с боя с Исламом Махачевым на UFC 311 — Red Corner MMA

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян выбыл из боя с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым из-за травмы. Об этом информирует Red Corner MMA. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

Напомним, в соглавном событии UFC 311 выступят россиянин Умар Нурмагомедов и представитель Грузии Мераб Двалишвили, являющийся чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311: