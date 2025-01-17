Менеджер Бостанов: Царукян точно не выйдет на бой с Махачевым

Менеджер Азамат Бостанов подтвердил инсайд о снятии российско-армянского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна с поединка с Исламом Махачевым. Противостояние должно было пройти на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Я знаю наверняка, что Арман снимается с боя против Ислама Махачева. Обострилась травма спины. По поводу замены для Ислама, честно говоря, у меня информации нет. Но Царукян совершенно точно не выйдет на поединок завтра», — приводит слова Бостанова Sport24.

В общей сложности на счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он добыл 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Царукяна 22 победы при трёх поражениях.

Путь Царукяна к первому титульнику в UFC: